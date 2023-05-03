Неосторожное обращение с огнем и поджоги: МЧС назвало основные причины пожаров в ямальских домах

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За прошедшие четыре месяца на Ямале произошло 262 пожара. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, спасти из огня удалось 18 северян, погибло, к сожалению, 10 человек и такое же количество получили травмы.

По информации ведомства, основные причины возникновения пожаров остаются неизменными:

- нарушение правил эксплуатации электрооборудования - 82;

- неосторожное обращение с огнем - 49;

- неправильная эксплуатация печей -19;

Кроме того, порой возникновение пожара происходит умышленно: с начала года было установлено 19 случаев поджога.

- Уважаемые ямальцы, не стоит забывать, что требования пожарной безопасности устанавливают определенные правила, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения огня, - обратились в МЧС к жителям.