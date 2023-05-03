На Ямале 3 мая 2023 года потеплеет до +10 градусов

Погода на Ямале на 2 мая Фото: Вера Зенина

В среду, 3 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), ночью в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -3…+2 градуса, при прояснении до -8. Днем +5...+10 градусов, местами 0.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +1 градус, днем +9. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: