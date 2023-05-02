Первый рейс авиакомпания «Ямал» из Надыма в Минеральные Воды приземлился в городе-курорте

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Авиакомпания «Ямал» сообщила о выполнении первого рейса по маршруту Надым - Минеральные Воды. Сегодня, 2 мая, 93 пассажира, летевшие на борту самолета Суперджет-100, приземлились в городе-курорте. Кстати, более 50% билетов на рейс были распроданы в первые две недели.

Этот маршрут стал 43-м в списке субсидируемых. Традиционно на нем действует программа льготных перелетов для детей из многодетных семей.

Рейсы будут выполняться еженедельно. Из Надыма в Минеральные Воды перелеты запланированы по вторникам в 09.15, в обратном направлении - по средам в 02.00. Время в пути составит 4 часа и 45 минут.

Напоминаем, что в прошлом году были отрыты летние рейсы в Минеральные Воды из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда.