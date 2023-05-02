У самолета авиакомпании «Ямал», летевшего из Минеральных Вод в Тюмень, отказала система навигации

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Новоуренгойская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом с участием самолета авиакомпании «Ямал». Вчера, 1 мая, у воздушного судна, летевшего из Минеральных Вод в Тюмень, отказала система навигации.

«От капитана поступило сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. По этой причине он решил снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначения», - сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

На данный момент надзорное ведомство выясняет причину неисправности самолета. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что летевший из Салехарда в Новый Уренгой самолет столкнулся с куропаткой. Пассажиры и экипаж не пострадали.