Специалисты «Транснефть – Сибири» в первом квартале 2023 года провели около 19 тыс. испытаний рабочих проб нефти и нефтепродуктов

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Химико-аналитические и испытательные лаборатории «Транснефть – Сибири» в январе – марте этого года выполнили порядка 19 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов (их транспортируют по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия). За отчетный период было проведено свыше 960 испытаний внутрилабораторного контроля в целях подтверждения достоверности получаемых результатов.

Отбор проб осуществляется на постоянной основе при выполнении товарно-коммерческих операций и в оперативных целях для подтверждения неизменности параметров качества. У лаборантов, которые выполняют испытания, есть соответствующая квалификация, они регулярно проходят обучение и повышение квалификации.

На сегодняшний день в компании функционирует 10 химико-аналитических лабораторий контроля качества нефти и одна испытательная лаборатория нефтепродуктов. Лаборатории оснащены необходимым оборудованием, которое регулярно обновляется.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

В арсенале химико-аналитических лабораторий имеются свыше 2,3 тыс. единиц средств измерений, в том числе вискозиметры, ареометры, анализаторы серы и общего хлора, комплексы хроматографические, и 451 единица вспомогательного оборудования – это колбонагреватели, перемешивающие устройства, дистилляторы.

Современное лабораторное оборудование позволяет осуществлять многоуровневый мониторинг качества нефти и нефтепродуктов от момента приема от грузоотправителей и до момента их сдачи смежным организациям ПАО, грузополучателям. Испытания нефти, поступающей в систему магистральных водопроводов, проводятся по 9 показателям качества согласно ГОСТ Р 51858-2002, ТР ЕАЭС 045/2017. Контроль дизельного топлива осуществляется по 13 показателям качества в соответствие ГОСТ 32511 и ТР ТС 013-2013.

Автоматическую обработку данных, получаемых в результате испытаний, результатов внутрилабораторного контроля, учета оборудования и материально-технических ресурсов в лабораториях позволяет выполнять Единая лабораторная информационная система, которая была введена в промышленную эксплуатацию на предприятии с 1 января 2023 года.