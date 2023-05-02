Надымчане Ришат Ахметов и Марат Биккинин погибли в ходе СВО

Фото: администрация Надымского района

В ходе спецоперации на Украине погибли надымчане Ришат Ахметов и Марат Биккинин. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Земляки геройски выполняли поставленные командованием задачи. Они останутся для нас примером мужества и чести. Светлая память и вечная слава защитникам Отечества, - прокомментировали в мэрии.

Ришат Ахметов родился 6 июля 1990 года, перед отправкой в зону СВО работал товароведом в магазине «Магнит». Марат Биккинин родился 7 июля 1995 года, он трудился линейным трубопроводчиком в обществе «Газпром трансгаз Югорск».

Напоминаем, что ранее в ходе СВО погиб надымчанин Андрей Ченцов. Прощание с ним прошло 24 марта.