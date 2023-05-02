Водителей Ямала предупредили о встречах с оленями на загородных трассах

Фото: Эдуард Яунгад, соцсети

Депутат регионального заксобрания Эдуард Яунгад попросил водителей быть осторожней на перекресткеЭдуард Яунгад. Дело в том, что сейчас на развилке за данным участком дороги очень оживленное движение - там проходит оленьи стада.

- Вчера там проходило стадо шестой бригады «Салехардагро». Ночью олени паслись в этом месте, а сегодня пошли дальше, за Обь. Зимние пастбища бригады находятся в 90 километрах от Салехард, примерно между Зеленым Яром и Пельвожом, - сказал представитель власти.

Также он отметил, что, по словам оленеводов, зима прошла хорошо, ягеля было много, поэтому олени хорошо себя чувствуют.

Не исключено, что сегодня в этом же месте будет проходить седьмая бригада. Именно поэтому автовладельцам стоит быть внимательнее.

- Животные могут случайно выйти на дорогу. Трасса довольно оживленная и машин на ней всегда много, - отметил Эдуард Яунгад.