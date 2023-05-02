В Яр-Сале началось строительство спального корпуса школы-интерната на 200 мест

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале началось строительство нового спального корпуса школы-интерната на 200 мест. Об этом сообщили в администрации Ямальского района.

На данный момент строители уже забили в основание будущего здания более ста свай из пятиста. До конца года подрядчик возведет стены, установит окна, проведет отопление, канализацию и вентиляцию, а также смонтирует кровлю. В следующем году начнутся отделочные работы и благоустройство территории.

Фото: администрация Ямальского района

Известно, что в новом здании откроется подготовительная группа для детей тундровиков, не посещающих детский сад. Это позволит ребятам получить первые представления о школьном образовании и повысить уровень подготовки перед поступлением в первый класс.

Сдать в эксплуатацию спальный корпус планируется в 2025 году.

Отметим, что данная школа-интернат является одной из самых больших в России. Сейчас в пяти корпусах проживает 470 ребят из тундры.