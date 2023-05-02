На Ямале 2 мая 2023 года коронавирусом заболели еще 11 человек, 1 скончался

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 11 человек. С начала периода количество заболевших достигло 156 125.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, выздоровели 45 северян. К несчастью, за последние сутки есть скончавшийся от болезни - 1 пациент, всего с начала пандемии умерли 1 067 ямальцев.

В России выявлено 3 404 человека с COVID-19, госпитализировано 328 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 858 855 случаев. Излечились от коронавируса 4 503 жителя, а 30 - скончались.