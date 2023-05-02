В сельхозпредприятии «Мужевское» родились первые оленята

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе начался отел оленей. На днях поголовье сельхозпредприятия «Мужевское» пополнилось новыми детенышами - первыми в этом сезоне. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- В сельхозпредприятии «Мужевское» появились на свет первые в этом году оленята. Массовый отел ожидается ближе к середине мая, когда оленеводы перекаслают на отельные места, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Шурышкарского района

Напоминаем, что несколько дней назад первый олененок родился в Приуральском районе. Малыш появился на свет 21 апреля в стаде Константина Николаевича Окотэтто. Теперь ему предстоит пройти свое первое серьезное испытание - путь на летние пастбища.