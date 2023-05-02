В Новом Уренгое пьяный бесправник пытался удрать от полицейских и получил десять суток ареста

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Минувшей ночью в Новом Уренгое разразилась зрелищная погоня с участием пьяного водителя и автоинспекторов.

Все началось с того, что внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль «Mazda», который двигался на большой скорости. Далее полицейские последовали за ними и потребовали от водителя остановиться, но вместо этого он лишь прибавил скорость и попытался скрыться. Однако погоня продолжалась недолго - мужчину задержали.

- Освидетельствование на состояние опьянение показало, что 25-летний водитель пьян. Кроме того, полицейские установили, что мужчина не имеет водительского удостоверения, - прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В итоге водитель отправился в камеру для административно задержанных, а автомобиль - на специализированную стоянку. По решению суда мужчине назначен арест сроком на десять суток.