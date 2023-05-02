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Надымские мамы первыми получили обновленный набор «Малышу Ямала». С недавнего времени в коробку кладут две новинки - держатель для пустышки и термоконтейнер для бутылочки. Таким образом теперь в приданое для новорожденного входят 50 предметов.

Инициатива расширить набор принадлежит мамам из Пурпе и Муравленко. С просьбой об этом они обратились к губернатору Дмитрию Артюхову во время его прошлогодней поездки по региону.

Кроме того, в брошюру с советами для новорожденных был добавлен QR-код, ведущий на информацию по оказанию первой помощи малышу. Идею предложила ямальский волонтер-медик Милана Зандукаева.

В других муниципалитетах обновленных коробки начнут выдавать после того, как закончатся запасы предыдущих.

Напоминаем, что набор «Малышу Ямала» вручают с 1 июня 2019 года. В него входят предметы, необходимые ребенку в первый год жизни: комплект одежды, в том числе зимний пуховый комбинезон, кокосовый матрас, средства для ухода и многое другое.