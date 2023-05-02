Посетили более 12 тысяч человек: кабинет неотложной офтальмологической помощи Новоуренгойской ЦГБ отмечает двухлетие

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Кабинет неотложной офтальмологической помощи, расположенный в Новоуренгойской ЦГБ, отмечает двухлетие. Как сообщили в самом медучреждении, это одно из самых востребованных подразделений больницы. За это время за помощью к офтальмологам обратились 12,5 тысяч человек, из них 2,5 тысяч - дети.

- В итоге по результатам осмотра 458 пациентов были госпитализированы, еще 2 720 - прооперированы. В основном новоуренгойцы обращались с бытовыми травмами - 3 000, производственных 28.

Кабинет работает круглосуточно, прием посменно ведут шесть врачей-офтальмологов. Для точной диагностики у них есть все необходимое и современное оборудование.

Кстати, большой популярностью кабинет пользуется у всех жителей Ямала, а не только новоуренгойцев.