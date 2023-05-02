Глава Салехарда опубликовал забавное видео, тем самым пригласив жителей на субботник

Скриншот из видео

Глава окружной столицы Алексей Титовский призвал горожан дружно выйти на субботник, запланированный 6 мая, и навести в городе порядок.

«Традиционно майские праздники дают старт череде летних субботников. Пора приводить наш дом в порядок после зимы. Приглашаю каждого салехардца внести свой вклад в уют и чистоту на общегородском субботнике», - написал он в своих соцсетях.

Также градоначальник отметил, что история Салехарда богата примерами труда и самоотдачи северных людей.

В завершение поста Алексей Титовский прикрепил забавное видео о сборе на массовую уборку: мужчины, женщины, дети и даже собака вооружаются лопатами, граблями и ведрами и самоотверженно идут наводить порядок.