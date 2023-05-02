За прошедшие выходные на Ямале зарегистрировано более 900 нарушений ПДД

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие выходные дни, с 29 апреля по 1 мая, на Ямале произошло 974 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, за нетрезвое вождение задержаны 22 водителя, 23 - за нарушения правил обгона, 29 - за проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, а 179 водителей проигнорировали правила использования ремней безопасности.

Кроме того, 17 водителей не уступили дорогу пешеходам, еще 53 нарушили ПДД, а 29 неправильно перевозили детей.

Однако самое грубое нарушение допустил 21 водитель. Они сели за руль, будучи лишенными права управления.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 8 ДТП, а с начала года 2 069, в которых 11 человек и 93 получили травмы, в том числе 8 детей.