Из-за допущенной ошибки шурышкарский департамент соцзащиты оказался должен семье ребенка-инвалида крупную сумму денег

Шурышкарский департамент соцзащиты населения оказался должен семье ребенка-инвалида крупную сумму денег Фото: Вера Зенина

Прокуратура Шурышкарского района помогла семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, отменить незаконное решение о прекращении выплати компенсации расходов на услуги ЖКХ.

- Установлено, что районный департамент соцзащиты населения, основываясь на том, что у семьи есть задолженность за услуги ЖКХ, приостановил ей с 1 ноября 2019 года предоставление социальной выплаты на компенсацию расходов за жилищно-коммунальные услуги, - прокомментировали в ведомстве.

Однако семья предоставила в департамент справки об отсутствии задолженности, но возобновление выплат после этого так и не последовало.

В итоге, желая защитить права ребенка-инвалида, прокурор направил иск в суд, который был удовлетворен.

После этого семье произведен перерасчет и перечислены деньги в размере 260 тысяч рублей.