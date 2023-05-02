Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 5:22

Из-за допущенной ошибки шурышкарский департамент соцзащиты оказался должен семье ребенка-инвалида крупную сумму денег

Дело дошло до суда
Источник:kp.ru
Шурышкарский департамент соцзащиты населения оказался должен семье ребенка-инвалида крупную сумму денег

Шурышкарский департамент соцзащиты населения оказался должен семье ребенка-инвалида крупную сумму денег

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Шурышкарского района помогла семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, отменить незаконное решение о прекращении выплати компенсации расходов на услуги ЖКХ.

- Установлено, что районный департамент соцзащиты населения, основываясь на том, что у семьи есть задолженность за услуги ЖКХ, приостановил ей с 1 ноября 2019 года предоставление социальной выплаты на компенсацию расходов за жилищно-коммунальные услуги, - прокомментировали в ведомстве.

Однако семья предоставила в департамент справки об отсутствии задолженности, но возобновление выплат после этого так и не последовало.

В итоге, желая защитить права ребенка-инвалида, прокурор направил иск в суд, который был удовлетворен.

После этого семье произведен перерасчет и перечислены деньги в размере 260 тысяч рублей.