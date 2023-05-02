Ученица аксарковской школы-интерната, сломавшая ногу на уроке физкультуры, получит компенсацию в 40 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Приуральского района обязала руководство аксарковской школы-интерната выплатить моральную компенсацию ребенку, пострадавшему на уроке физкультуры.

Напоминаем, что инцидент произошел в январе 2023 года. Тогда девочка 2007 года рождения получила перелома наружной лодыжки слева. При этом учитель не оказал ей никакой медицинской помощи и не сопроводил ее в больницу.

Кроме того, руководство образовательного учреждения не сообщил родителям ребенка о случившемся.

В итоге суд, основываясь на доводах прокурора, взыскал со школы в пользу девочки 40 тысяч рублей. Что касается педагога, ранее ему был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что власти Лабытнанги выплатят пострадавшим от укусов собак детям 90 тысяч рублей.