В Ноябрьске приводят в порядок участок проспекта Мира и проезд к детсаду «Сказка»

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске стартовал сезон дорожных работ. Как сообщили в городской администрации, со 2 мая бригады специалистов начнут приводить в порядок участок на проспекте Мира (от перекрестка с улицей Ленина и до перекрестка с улицей Республики).

Дорожники обновят покрытие, инженерные коммуникаций, обустроят ливневки, освещение, тротуары и велодорожку.

Кроме того, будет расширена и парковочная зона: через дорогу от здания ОМВД появятся еще 58 машиномест, и это дополнительно к тем 29, которые уже есть перед зданием полиции.

Также со 2 мая будет перекрыт проезд к детсаду «Сказка» (со стороны улицы Советская). Горожане не раз обращались к властям с просьбами отремонтировать внутриквартальный проезд. И вот, теперь здесь появится дорога с тротуаром и уличным освещением.

На время ремонта подъездные пути будут организованы со стороны проспекта Мира и улицы Школьная.