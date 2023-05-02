«Уютный Ямал»: стартовал юбилейный сезон проекта инициативного бюджетирования

Фото: Правительство ЯНАО

В регионе стартовал пятый сезон проекта «Уютный Ямал», а это значит, что от северян принимаются любые предложения по улучшению жизни в округе.

Ямальцы могут рассказать о своих идеях по благоустройству дворов и улиц, ремонту общественных зон, дорог и других объектов, внести экологические инициативы, предложить культурные события. Также от жителей ждут идеи, как улучшить сферы коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта и здравоохранения. Главное, чтобы проекты были актуальными и общественно полезными.

- «Уютный Ямал» - это, прежде всего, вовлечение людей в процесс планирования и расходования бюджетных средств. Главная ценность проекта в том, что именно жители решают, на что будут направлены деньги. Каждый год мы видим рост интереса северян к проекту. Уверен, что и этот не станет исключением, - сказал член Общественной палаты Ямала Ейко Богданов.

Напоминаем, что проект инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» был запущен в 2018 году, за это время удалось реализовать более 900 инициатив жителей.