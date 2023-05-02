На Ямале 2 мая 2023 года ожидаются осадки и сильный ветер

Погода на Ямале на 2 мая Фото: Вера Зенина

Во вторник, 2 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный с переходом на южный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью -12…-17 градусов, по западу -3...-8. Днем +5...+10 градуса, местами 0.

В Салехарде: пасмурно и снег с дождем. Температура ночью -3 градуса, днем +4. Ветер 8-11 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: