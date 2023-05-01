В Надыме шатавшаяся по парку пьяная мадам избила полицейского Фото: Татьяна Коркина

В Надыме возбуждено уголовное дело против местной жительницы, которая обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, который исполнял свои должностные обязанности.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, в январе 2023 года полицейский задержал женщину, которая шаталась пьяной в общественном месте. В ответ на законные действия правоохранителя, 29-летняя дама стала угрожать полицейскому и дважды ударила его по голове, причинив ему телесные повреждения.

Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.