В Лабытнанги мошенники облапошили двоих мужчин, представившись полицейским и продавцом лодочного мотора Фото: Татьяна Коркина

В Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против двоих жителей города. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, заявления в полицию они подали 26 апреля 2023 года.

Одному мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Чтобы «отменить» операцию по якобы оформлению кредита, злоумышленник убедил заявителя перевести ему 150 тысяч рублей на безопасный счет.

Вторым потерпевшим также оказался мужчина, который нашел в интернете о продаже лодочного мотора и решил его купить. Связавшись с липовым продавцом, он обговорил условия сделки и перевел предоплату в размере 167 тысяч рублей на карточку, которую указал злоумышленник. После этого «продавец» перестал выходить на связь.

БДИ!

Полиция в очередной раз напоминает о том, что ни в коем случае нельзя переводить деньги неизвестным лицам.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», мошенники обманули мужчину из Лабытнанги на 140 тысяч рублей, установив приложение на его смартфон.