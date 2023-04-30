В Тарко-Сале мастер дорожно-строительного управления получил миллионный штраф за получение взяток Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 990 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на четыре года получил житель Тарко-Сале. Мужчина признан виновным в пятикратном получении взятки за незаконные действия.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, мужчина работал мастером «Дорожно-строительного управления» и получал от пяти осужденных взятки в сумме 137 тысяч рублей. За это он включал в табели учета рабочего времени предприятия сведений об отбывании ими наказания, хотя сами осужденные на обязательные работы не являлись. Также мастер оформлял и отправлял в управление Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО документы, подтверждающие отбытие осужденными наказаний в виде обязательных работ.

Трое из пяти взяткодателей активно помогали следствию и обратились в полицию с явкой с повинной, в связи с чем уголовное преследование в отношении них прекращено. Против двоих других возбуждено уголовное дело «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».