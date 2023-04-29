Житель Салехарда, приехавший в отпуск из зоны СВО, сыграл свадьбу со своей возлюбленной

Фото: администрация Салехарда

Житель Салехарда, пробывший полгода в зоне СВО, вернулся в родной город на побывку, где его ждала любимая девушка. До отбытия на спецоперация пара не успела пожениться, но вчера, не желая больше терять времени, Виктор и Валерия расписались. О том, как проходила церемония бракосочетания, рассказал глава города Алексей Титовский.

«Виктор и Валерия не успели расписаться до призыва. И вот, теперь их давняя мечта наконец исполнилась. Поздравляю», - написал градоначальник в своих соцсетях.

С заключением брака молодую семью пришли поздравить все родные и близкие. Почетными гостями церемонии стали представители городской администрации. Кстати, именно они, а также сотрудники ЗАГС помогали молодой паре ускорить процедуры.

После отпуска Виктор вернется к боевым товарищам. А любимая жена и родной город будут ждать его возвращения.