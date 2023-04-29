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НовостиАвто29 апреля 2023 10:03

В Лабытнанги запустят сезонный автобус до речной переправы

Он выйдет на улицы со 2 мая
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги запустят сезонный автобус до речной переправы. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- Земляки, по вашим многочисленным просьбам запускаем сезонный муниципальный маршрут до речной переправы. Он будет работать в период с мая по ноябрь, в зависимости от навигации, - сказала градоначальница.

Перевозить людей будет комфортабельный микроавтобус №8 вместимостью до 30 человек. В течение дня он совершит одиннадцать рейсов, самый ранний - в 6.00.

Транспорт начнет курсировать уже со 2 мая. Цена билета - 30 рублей.

Ознакомиться с графиком движения автобуса можно ниже:

Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети