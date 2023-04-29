На Ямале 29 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 27 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 27 человек. С начала периода количество заболевших достигло 156 074.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 23 северянина. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 065 ямальцев.

В России выявлено 5 990 человек с COVID-19, госпитализировано 920 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 845 868 случаев. Излечились от коронавируса 7 186 жителей, а 32 - скончались.