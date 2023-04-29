В Новом Уренгое прошли «Ямальские встречи» с участием Ильи Авербуха и Михаила Асташова

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое прошли «Ямальские встречи» с участием прославленного фигуриста Ильи Авербуха и чемпиона летних Паралимпийских игр в Токио, велогонщика Михаила Асташова. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- Мастер-класс для фигуристов, общение с маленькими спортсменами, неформальная встреча - это заряжает и мотивирует всех нас на стремление к новым вершинам, - сказал управленец, подводя итог мероприятия.

Встреча с Ильей Авербухом прошла на катке «Льдинка». Спортсмен рассказал, как достигать поставленных целей, воплощать в жизнь успешные проекты и оставаться востребованным в мире высокой конкуренции. Сегодня он ведет свой бизнес, продюсирует ледовое шоу и занимается тренерской деятельностью.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Пообщаться с Михаилом Асташовым горожане могли во дворце спорта «Звездный». С рождения у мужчины нет рук и ног, но его упорства, воли к победе, душевных и физических сил хватит на десятерых.

Совместная встреча Ильи Авербуха и Михаила Асташова с ямальцами прошла в городском дворце культуры «Октябрь».