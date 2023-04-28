В Салехарде машинист автокрана насмерть придавил рабочего кирпичами

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В Салехарде осудят машиниста крана, по вине которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в июля 2022 года на причале ЗАО «ЯМАЛФЛОТ». В тот день обвиняемый разгружал бетонные кирпичи-пеноблоки с несамоходной баржи-площадки. При этом прямо под грузом стоял стропальщик, что является прямым нарушением техники безопасности.

- В указанный момент произошел разрыв упаковочной ленты, и тяжелей кирпичи упали на стропальщика. Мужчина погиб, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Машинист обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале осудили бригадира, по вине которого погиб рабочий. Мужчина получил удар по голове ковшом экскаватора.