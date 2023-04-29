На Ямале 29 апреля 2023 года ожидается ветер более 25 м/с

Погода на Ямале на 29 апреля Фото: Вера Зенина

В субботу, 29 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах ожидается метель. Ветер северный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с, ночью по югу Пуровского района возможны порывы 25 м/с и более. Температура ночью -6…-11 градусов, при натекании облачности до -1. Днем -3...+2 градуса, местами до +7.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью -7 градуса, днем 0. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: