Фото: Марина Трескова, соцсети. Семья Ковалевых.

Сразу две ямальские семьи награждены медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена «Родительская слава» Сергея и Евгению Ковалевы, Якова и Антонину Коневых из Ямало-Ненецкого автономного округа», - говорится в тексте документа.

Супруги Ковалевы живут в Лабытнанги и воспитывает пятерых детей, а чета Коневых проживает в селе Лопхари Шурышкарского района.

Напоминаем, что ранее такой же награды была удостоена многодетная семья Колесник из Салехарда. У пары 24 ребенка: 10 своих и 14 приемных, из которых 6 - с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что медаль ордена «Родительская слава» - госнаграда Российской Федерации, она вручается родителям, которые воспитали или воспитывают четверых и более детей