На Ямале 28 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 30 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 30 человек. С начала периода количество заболевших достигло 156 047.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 17 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 065 ямальцев.

В России выявлено 6 548 человек с COVID-19, госпитализировано 905 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 839 878 случаев. Излечились от коронавируса 7 775 жителей, а 31 - скончался.