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НовостиАвто28 апреля 2023 8:20

В Новом Уренгое автобусы перейдут на летнее расписание с 1 мая

Об этом сообщили в пресс-службе городского МУПАТ
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В ближайший понедельник в Новом Уренгое изменится расписание общественного транспорта. Автобусы начнут ездить по летнему расписанию, сообщили в пресс-службе городского МУПАТ.

«С 1 мая 2022 движение автобусов будет осуществляться по летнему расписанию.

Будьте внимательны!», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с летним расписанием можно на официальном сайте предприятия.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что с 1 мая в Ноябрьске поменяется график движения автобусов. Изменения коснутся сразу шести городских маршрутов.