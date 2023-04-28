В Новом Уренгое автобусы перейдут на летнее расписание с 1 мая

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В ближайший понедельник в Новом Уренгое изменится расписание общественного транспорта. Автобусы начнут ездить по летнему расписанию, сообщили в пресс-службе городского МУПАТ.

«С 1 мая 2022 движение автобусов будет осуществляться по летнему расписанию.

Будьте внимательны!», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с летним расписанием можно на официальном сайте предприятия.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что с 1 мая в Ноябрьске поменяется график движения автобусов. Изменения коснутся сразу шести городских маршрутов.