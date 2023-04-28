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Ноябрьск стал лидером по числу переселенцев из ветхого жилья. Там с начала года в новостройки переехал 161 человек, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Всего за четыре месяца из непригодных для жизни домов съехали 1 788 человек. Из них 676 получили новые квартиры, а 215 ямальцев перебрались в более теплые регионы по окружной жилищной программе, еще у 897 северян выкупили квартиры.

Напоминаем, что ликвидация аварийного жилфонда - одно из ключевых направлений в регионе. До конца 2025 года на Ямале расселят миллион квадратных метров непригодного жилья. Только за 2022 год благодаря окружным программам из «авариек» переехали 7 697 северян.

Кроме того, за первый квартал 2023 года на Ямале построили более половины от годового плана жилья. Это 82 тысячи квадратных метров.