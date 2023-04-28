В Лабытнанги на четыре месяца перекроют подъезд к станции Обская

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Из-за дорожных работ в Лабытнанги перекроют часть подъезда к станции Обская. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ремонт продлится четыре месяца - с 1 июня по 30 сентября.
- Движение закроют на участке от подъезда к улице Орлова (поворот на четырехтысячник) до перекрестка в районе стелы «Обская - Бованенко», - добавили в мэрии.
Объезд данного участка для грузового транспорта будет осуществляться через автодорогу Лабытнанги - Харп, а легкового - через микрорайон Обской.
Ознакомиться со схемой объезда можно ниже:
Фото: администрация Лабытнанги
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