В Лабытнанги на четыре месяца перекроют подъезд к станции Обская

Фото предоставлено КП

Из-за дорожных работ в Лабытнанги перекроют часть подъезда к станции Обская. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ремонт продлится четыре месяца - с 1 июня по 30 сентября.

- Движение закроют на участке от подъезда к улице Орлова (поворот на четырехтысячник) до перекрестка в районе стелы «Обская - Бованенко», - добавили в мэрии.

Объезд данного участка для грузового транспорта будет осуществляться через автодорогу Лабытнанги - Харп, а легкового - через микрорайон Обской.

Ознакомиться со схемой объезда можно ниже:

Фото: администрация Лабытнанги

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