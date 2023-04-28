Тайник с наркотиками в шахте лифта довел жителя Нового Уренгоя до колонии

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В Новом Уренгое осудили местного жителя, намеревавшегося сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что мужчина приобрел партию синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта. После этого он зашел в один из подъездов и спрятал запрещенное вещество в шахте лифта, - прокомментировали в ведомстве.

Однако заработать на сбыте злоумышленник так и не смог, поскольку был задержан полицейскими.

В итоге суд, учитывая позицию гособвинителя, признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей