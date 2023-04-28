Призер Олимпийских игр по плаванию приедет в Муравленко, чтобы поделиться опытом

Фото: администрация Муравленко

У жителей Муравленко есть уникальная возможность пообщаться с именитым пловцом Сергеем Фесиковым. Призер Олимпийских игр, чемпион мира и двукратный чемпион Европы, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством II степени», приедет в город, чтобы поделится опытом с тренерами и будущими пловцами.

- Целых два дня наш гость будет тренировать, плавать и делиться опытом с юными пловцами, тренерами и специалистами сферы ФКиС, - прокомментировали в городской администрации.

Телефоны для справок: 55-6-52, 8 (951) 992-60-85.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко обустроят «Многофункциональный клуб молодежных инициатив». Его оснастят новым оборудованием - светодиодным экраном для сцены. Весной там появится пространства для проведения молодежных проектов, встреч и событий различного уровня.