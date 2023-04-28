Лучшие образовательные практики Ямальского района распространят на все школы поселений

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский совершил ряд рабочих поездок в образовательные учреждения муниципалитета. За пару недель он встретился с педагогическими коллективами всех учебных заведений и остался доволен их работой.

- С детского сада ребят обучают финансовой грамотности и волонтерству. Большим плюсом является ранняя профориентация - малыши не только знакомятся с новыми профессиями, но и начинают их постепенно осваивать. Кроме того, в школах и садах активно развиваются программирование, 3D-моделирование и мультипликация., - прокомментировал управленец.

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Свой потенциал ребята раскрывают не только в технической направленности, но и творческой. Один из ярких примеров талантливых школьников - Аксинья Сэрпива, которая стала абсолютным победителем Всероссийских юношеских Чтений.

- Подводя общий итог со всех просмотренных практик, хочется еще раз упомянуть, образование всегда будет стоять в приоритете. . Наша общая задача не только дать знания детям, но и воспитать уверенных в себе, и своих силах людей, умеющих ставить цели, достигать их и решать жизненные задачи, - добавил Андрей Кугаевский.

Лучшие практики с каждого поселения распространят по всем школам района.