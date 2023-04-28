Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске возобновили строительство сразу трех долгостроев - домов по улицам Советская, Рабочая и Космонавтов, рассчитанных на 336 семей. Работы на площадках остановились в 2017 и 2019 годах по причине банкротства компаний-застройщиков и проблем с финансированием. Сейчас права собственности на дома переданы новым владельцам.

В первую очередь специалисты проверили техническое состояние зданий и составили свод рекомендаций по дальнейшему ходу строительства. Например, исходя из результатов экспертизы, было решено демонтировать четыре этажа здания по улице Космонавтов.

В соответствии с проектной документацией благоустроят и территории жилых домов. Во дворах предусмотрены автостоянки, а также детские и спортивные площадки.

Изначально два из трех домов строились с долевым участием граждан. После банкротства застройщика права всех 70 дольщиков были восстановлены, а в прошлом году на Ямале полностью решили данную проблему.

- На сегодняшний день в округе строятся 11 домов с долевым участием граждан, все договоры заключены с использованием специальных счетов эскроу. Такая схема полностью защищает людей. Также службой проводится ряд профилактических и надзорных мероприятий в отношении застройщиков, которые строят дома с привлечением средств ямальцев. В случае возникновения проблемных ситуаций каждый дольщик может обратиться в службу за помощью или консультацией, - сказал первый заместитель руководителя службы Гостройнадзора Игорь Гейко.