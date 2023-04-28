Летом в Губкинском появятся роллердром и площадка для картинг-трассы

Фото: Андрей Гаранин, соцсети
В Губкинском активно развивают сферу молодежной политики. По словам главы Андрея Гаранина, летом в городе появятся несколько интересных объектов для подрастающего поколения.
Так, в 14-м микрорайоне начались работы по обустройству крытого роллердрома, а в «Юбилейном» летом появится площадка для картинг-трассы.
Фото: Андрей Гаранин, соцсети
- Это именно тот блок, который сейчас требует много внимания. У нас созданы все условия для детей, а молодежи действительно необходимо разнообразить досуг. Сделаем и это, - сообщил градоначальник.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском появится детский игровой комплекс для изучения правил дорожного движения. Уже утвержден проект площадки.