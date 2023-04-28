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НовостиНедвижимость28 апреля 2023 3:21

Летом в Губкинском появятся роллердром и площадка для картинг-трассы

В Губкинском активно развивают сферу молодежной политики
Марина Прохорова
Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

В Губкинском активно развивают сферу молодежной политики. По словам главы Андрея Гаранина, летом в городе появятся несколько интересных объектов для подрастающего поколения.

Так, в 14-м микрорайоне начались работы по обустройству крытого роллердрома, а в «Юбилейном» летом появится площадка для картинг-трассы.

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

- Это именно тот блок, который сейчас требует много внимания. У нас созданы все условия для детей, а молодежи действительно необходимо разнообразить досуг. Сделаем и это, - сообщил градоначальник.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском появится детский игровой комплекс для изучения правил дорожного движения. Уже утвержден проект площадки.