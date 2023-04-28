Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги закрылась до следующего сезона. В связи с этим перевозить пассажиров между городами будут суда на воздушных подушках, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- С 28 апреля для перевозки пассажиров будут курсировать два судна на воздушной подушке. В период скопления пассажиров на линию выйдет третье судно, введут в работу третье судно, - пояснили в ведомстве.

Транспорт будет курсировать по расписанию с 06.45 до 23.00. Стоимость проезда для взрослого составит 160 рублей, цена детского билета - 80 рублей, провоза багажа - 16 рублей за 10 килограммов. Приобрести их можно в кассах, расположенных в павильонах на правом и левом берегах Оби.