В Сети вышел научно-фантастический сериал, снятый по технологии UnrealEngine

Фото: Марина Дегтярева

На «Кинопоиске состоялась премьера первого сезона научно-фантастического анимационного сериала «Ева. Связь сквозь время». Особенность ленты в том, что она снята с использованием игрового движка UnrealEngine 5 специалистами МагаФон.

Технологии UnrealEngine позволяют видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работа с актерами, мизансценой, камерой и светом максимально приближена к обычному кинопроизводству.

Главный герой сериала - Ева, андроид из далекого будущего, пытающийся спасти человечество от техногенной аномалии. Действие фильма происходит в разных временах - Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционном Кронштадте и античных Сиракузах. Для воссоздания точной атмосферы того времени были привлечены эксперты, каждая локация создана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки - итальянский и древнегреческий.

Над созданием персонажей и анимацией работала творческая команда It'sAliveStudio. Автором сценария и режиссером сериала выступили Антон Уткин и Ната Покровская из LateralSummerStudio. Все мужские роли сыграл актер в костюме MotionCapture Евгений Марков, а роль Евы исполнила Елена Ходунова. Озвучили их Алена Кахута и Роман Евдокимов.