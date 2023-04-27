Энергетики Тюменского макрорегиона подготовили электросети к работе в период половодья

Фото: Михаил Перминов

Электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона полностью готов к работе в паводковый период. Об этом сообщили специалисты «Россети Тюмень» - энергетики выполнили все необходимые мероприятия, которые позволят минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций и повысить надежность электроснабжения около 3,8 миллиона человек.

Под особым контролем компании находится более 13 тысяч опор линий электропередачи и 27 высоковольтных центров питания, расположенных в опасных зонах. Для успешного прохождения периода половодья энергетики подготовили на объектах дренажные устройства и передвижные насосы.

Для большей эффективности предупредительных мер специалисты компании взаимодействуют с региональными управлениями МЧС России, органами власти и Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По информации последних, в Тюменской области уровень паводка ожидается ниже нормы на 0.4-0.6 метра, а в Югре и на Ямале - около нормы.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в паводковый период готовы свыше 1 100 специалистов и 614 единиц спецтехники, в том числе 42 плавсредства и 9 вертолетов. Кроме того, персоналу выдали схемы заезда в предполагаемые зоны затопления с учетом вероятных разливов рек.

Связаться с энергетиками можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный), через Единый портал электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ» и мобильное приложении «Россети - личный кабинет».