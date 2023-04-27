Нефтяники организовали комплексное обследование новопортовских тундровиков

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Андрей Сергиенко.

В поселке Новый Порт более 120 тундровиков прошли выездное обследование здоровья. Прием провели квалифицированные врачи с Новопортовского месторождения. Большая часть кочевников обратились к врачам в День оленевода.

Как правило, кочевой образ жизни не позволяет кочевникам регулярно наблюдаться в поликлинике. В связи с этим «Газпромнефть-Ямал» решил помочь северянам и стал организовывать для них выезды врачей-специалистов.

Местным жителям предложили сделать электрокардиограмму, УЗИ, сдать кровь, посетить офтальмолога, хирурга и стоматолога. По итогам обследования каждому выдали результаты осмотра, а при необходимости - направления на лечение в сельской амбулатории.

За последние полгода это уже второй визит врачей узкого профиля, организованный нефтяниками. В прошлый раз лучшие кардиологи Тюмени приняли в рамках выездной консультации порядка 130 местных жителей.

- Организация медицинских обследований является важным направлением социальной политики нашей компании, которая позволяет действовать превентивно и укреплять здоровье коренного населения, а значит, делать квалифицированную медицинскую помощь более доступной для ямальских тундровиков. Проводить подобные мероприятия планируем и в дальнейшем, - подчеркнул заместитель генерального директора по производственной безопасности «Газпромнефть-Ямала» Александр Финк.