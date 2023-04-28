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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 0:00

На Ямале 28 апреля 2023 года пройдет мокрый снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 28 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 28 апреля

Погода на Ямале на 28 апреля

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 28 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на северный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -3…-8 градусов, при прояснении до -13. Днем -2...+3 градуса, местами до -7.

В Салехарде: пасмурно и мокрый снег. Температура ночью -4 градуса, днем -1. Ветер 8-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО