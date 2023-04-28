На Ямале 28 апреля 2023 года пройдет мокрый снег

Погода на Ямале на 28 апреля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 28 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на северный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -3…-8 градусов, при прояснении до -13. Днем -2...+3 градуса, местами до -7.

В Салехарде: пасмурно и мокрый снег. Температура ночью -4 градуса, днем -1. Ветер 8-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: