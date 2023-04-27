Муравленковские хирурги успешно удалили у пожилой пациентки массивную грыжу пищевода

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Муравленковские хирурги провели сложное хирургическое вмешательство - удалили массивную грыжу пищевода. Объем оперируемого участка составил 10 сантиметров, сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

Все началось с того, что пациентка обратилась в поликлинику с болями в животе. Тогда врачи провели обследование и назначили женщине плановую операцию.

- Грыжу пищеводного отверстия диафрагмы Елене Васильевне диагностировали в 1993 году. Заболевание протекало без симптомов и дискомфорта. Однако с увеличением грыжи увеличивается риск осложнений и серьезных последствий, - прокомментировали в ведомстве.

Взялся за операцию заведующий хирургией Дмитрий Чалков - провел плановую лапароскопию. После этого пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас северянка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.