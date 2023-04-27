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НовостиАвто27 апреля 2023 11:24

С 1 мая в Ноябрьске изменится график движения автобусов

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

С 1 мая в Ноябрьске поменяется график движения автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, изменения коснутся автобусных маршрутов №1, №2, №2А, №8 и №17, они станут ездить по-новому времени в будние дни. А автобус № 6, курсирующий между ДК «Современник» и городским кладбищем, будет выходить в рейсы не только с понедельника по пятницу, но и в праздничные и выходные дни.

Кроме того, 1 мая, а также с 6 по 9 мая городские автобусы будут работать по расписанию выходных дней.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской предприятия по телефону 35-46-62.

Ознакомиться с новым расписанием горожане могут на официальном сайте МУП «Пассажирские перевозки».