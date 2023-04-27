На Ямале 27 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 25 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек. С начала периода количество заболевших достигло 156 017.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 18 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 065 ямальцев.

В России выявлено 6 503 человека с COVID-19, госпитализировано 1 022 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 833 330 случаев. Излечились от коронавируса 7 213 жителей, а 33 - скончались.