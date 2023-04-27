В Санкт-Петербурге открылась выставка ямальской художницы о природе

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

В Санкт-Петербурге открылась выставка ямальской художницы, сотрудника Окружного дома ремесел Александры Юхлымовой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента внешних связей.

Экспозиция называется «Вдохновленная природой». Она состоит из десяти работ - картины и декоративные панно ручной росписи, выполненные в технике горячий и холодный батик.

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

- В основе работ северянки лежит глубокое изучение и творческая переработка декоративных рисунков и орнаментов, традиционных для предметов быта коренных народов Ямала, - прокомментировали в ведомстве.

Выставка проходит в региональном представительстве, расположенном по адресу: ул. Каменноостровский проспект, д. 62. Посетителей ждут до конца мая в будние дни с 10.00 до 16.00. Вход - бесплатный.