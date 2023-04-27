Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском портреты ветеранов будут транслировать на уличных экранах. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- Близится годовщина с важнейшей даты в истории нашей страны - 78-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Колонна Бессмертного полка - дань памяти каждого, чьи близкие отдали жизни за битву против фашизма. Помимо онлайн-шествия на сайте проекта транслировать фотографии ветеранов будут на уличных экранах райцентра 9 мая, - прокомментировали в мэрии.

Чтобы принять участие в акции, необходимо отправить фото, ФИО, годы жизни и звание ветерана на электронную почту: cspp-nadejda@yandex.ru. При этом надо не забыть сделать пометку «Бессмертный полк». Подробности можно уточнить в Молодежном центре по телефону: 2-10-59.

Для участия в традиционном онлайн-шествии информация о героях принимается на сайте Бессмертного полка России.