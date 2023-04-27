Всероссийский субботник пройдет на Ямале 6 мая

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямал присоединится к Всероссийскому субботнику. Из-за холодного климата уборка территорий продет немного позже, чем в других регионах, 6 мая, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Принять участие могут все желающие. Основные места - общественные и дворовые территории, где ранее проходили работы по благоустройству. Кроме того, в преддверии Дня Победы особое внимание будет уделено мемориалам, площадям и памятникам воинов-героев.

- Муниципалитеты уже предложили более 500 мест для проведения субботника. Совместно с коллегами на местах готовим необходимые инструменты, оборудование и технику. Приглашаем всех жителей Ямала присоединиться к субботнику, - сказала главный архитектор Ямала Альбина Полухина.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, Всероссийский субботник - это хорошая традиция, которая позволяет объединять жителей и повышать их вовлеченность в вопросы благоустройства территорий.

.